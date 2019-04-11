شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم اتجاها هابطا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 15.14 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ثم انخفض ليغلق عند مستوى 14.94 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 15 درهم، كما انزلق السم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 14.40 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 15.08 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط