شكرا لقرائتكم خبر عن «الجدعان» يترأس وفد المملكة في اجتماع «مالية العشرين» والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن جدول أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يشارك فيه محافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء، استعراض الوضع الحالي للاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز البنية المالية الدولية، ومن أبرزها: قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
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