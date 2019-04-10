شكرا لقرائتكم خبر عن «الجدعان» يترأس وفد المملكة في اجتماع «مالية العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

يترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة 6 و 7 شعبان 1440هـ الموافق 11 و 12 أبريل 2019م، كما يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تُعقد في واشنطن خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان 1440هـ الموافق 12 إلى 14 أبريل 2019م.

ويتضمن جدول أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يشارك فيه محافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء، استعراض الوضع الحالي للاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز البنية المالية الدولية، ومن أبرزها: قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.