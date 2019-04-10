شكرا لقرائتكم خبر عن "الدواء والغذاء" تعرض فرص استثمارية واعدة والان نبدء بالتفاصيل

عرضت هيئة الدواء والغذاء اليوم عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة خلال لقاء بين المصانع المحلية للأجهزة الطبية، ومسؤولي منظمة مجموعة دول التجانس الآسيوي.

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