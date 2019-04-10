شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعا بتداولات 3 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.62 نقطة ليقفل عند مستوى 9077.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار, ساكو, الوطنية, تشب, وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبسكو, طيبة, أسمنت العربية, استثمار, وأسمنت ينبع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.84 % و 3.90% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، الخضري, ثمار, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, ثمار، وتشب هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.46 نقطة ليقفل عند مستوى 3568.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 47 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.
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