الان تتابع البنك المركزي الأوروبي يبقى على سعر الفائدة عند معدلها التاريخى المنخفض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة عند معدلها التاريخى المنخفض وهو صفر%، مؤكدا أن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو المؤلف من 19 دولة سوف تبقى على معدلاتها الحالية حتى نهاية العام.
وقال مجلس البنك المركزي، إنه سوف يبقى على معدل الفائدة عند الصفر.
وبالإضافة لمعدل إعادة التمويل، أعلن البنك، الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.4% ومعدل الاقراض الهامشي عند 0.25%.
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