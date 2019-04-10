تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات الطلب العالمي للنفط إلى 99.91 مليون برميل يوميا

جدة - عمرو شويل جنيف - الخليج 365:

أصدرت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” اليوم، تقريرها الشهري، لتقييم أوضاع السوق العالمية للنفط.

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وتضمن التقرير الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2018 دون تغيير عند 3.6%، وخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إلى 3.2%.

كما أورد تقرير “أوبك” خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.21 مليون برميل يومياً، وخفض توقعات الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 99.91 مليون برميل يومياً.

فيما رصد التقرير تراجع نمو إمدادات النفط من خارج “أوبك” في 2019 إلى 2.18 مليون برميل يومياً، وأيضا تراجع الإمدادات من خارج أوبك في 2019 إلى 64.54 مليون برميل يومياً