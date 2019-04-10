شكرا لقرائتكم تراجع السيولة المتداولة في "الكويت" الى 39 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 20 ساعة في 9 أبريل 2019 - اخر تحديث في 10 أبريل 2019 / 07:55

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المئة الى 39 مليون دينار في مقابل 50 مليونا لليوم السابق بينما ارتفعت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 235 مليون سهم في مقابل 219 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 8453 صفقة في مقابل 8062 صفقة بنسبة 5 في المئة.



Advertisements

وسجل مؤشر السوق الاول ارتفاعا 0.54 في المئة تعادل 27 نقطة، صعودا الى مستوى 5005 نقاط في مقابل 4978 نقطة اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.97 في المئة تعادل 56 نقطة الى 5725 نقطة في مقابل 5782 نقطة، وهبط مؤشر السوق الاول الى 6105 نقاط في مقابل 6201 نقطة بخسارة 1.56 في المئة.

وجاء سهم « جي اف اتش » في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.28 في المئة، وصولاً إلى 79 فلس، من تداول 3.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 285 الف دينار.

وحقق سهم « برقان » أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة 5.26 في المئة، هبوطا إلى 360 فلس، من تداول 1.8 مليون سهم، قيمتها بلغت 665 ألف دينار، نُفذت من خلال 166 صفقة .

وسجل سهم « بيتك » اكبر سيولة متداولة بلغت 6.88 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 2.65 في المئة الى 661 فلس، من تداول 10.3 مليون سهم.