شكرا لقرائتكم الاردن: الحكومة تعمل على ايجاد حلول جذرية للتحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - نورما نعمات | منذ 21 ساعة في 9 أبريل 2019 - اخر تحديث في 9 أبريل 2019 / 19:49

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ان التحديات التي تواجه الاردن لم تأتي بيوم وليلة ولن تنتهي بنفس الطريقة ولن يكون هناك حلول سهلة وسريعة لافتا الى ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول جذرية وهيكلية لمواجهة التحديات وذلك ضمن اولويات عمل الحكومة 2019-2020.



واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلثاء في رئاسة الوزراء على انه وبالرغم من التحديات التي تواجه الاردن الا ان المؤشرات والارقام مبشرة مبينا ان حجم الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 13.6 في المئة في شهر كانون الثاني 2019 مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي .

واشار الى ارتفاع في رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 34 في المئة و زيادة عدد المؤسسات الفردية 14 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع العام السابق .

وبين ان عدد العلامات التجارية المسجلة ارتفع خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بنسبة 24 في المئة .

وبما يتعلق بالعجز في الموازنة اشار الرزاز الى ان العجز تراجع الى 727.6 مليون في العام 2018 مقارنة ب 747.9 في العام 2017 لافتا الى ان ارباح الشركات المدرجة في بورصة عمان زادت بنسبة 41.8 في المئة لتصل الى 1.700 مليون مقارنة ب 825 مليون .

وبما يتعلق باولوية توفير 30 الف فرصة عمل اضافية منتجة بالاردن ولائقة للادنيين اشار الى انه قد تم البدء بالمشروع وقد تم تشغيل 8216 اردني واردنية منهم 5239 مشترك في الضمان الاجتماعي والباقي اما في فترة التدريب او التجربة او التشغيل الذاتي في قطاعات عدة ابرزها الاعمال .

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وبخصوص اولوية ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي اشار الى انه تم العمل على مكافحة التهرب الضريبي حيث تم تغليظ العقوبات المالية على المتهربين ضريبيا وصولا الى عقوبة السجن في حال التكرار حيث تم زيادة الايرادات من ضبط التهريب الضريبي بنسبة 62 في المئة خلال الربع الاول من عام 2019 لتصل الى 21 مليون دينار مقارنة ب 13 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي .

وبما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة اشار الى انه قد تم اقرار قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع بالاضافة الى اقرار قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الى جانب انفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد حيث بدا الانجاز وهو مستمر مبينا تحويل 81 قضية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى القضاء خلال الربع الاول من العام الحالي بالاضافة الى اقرارنظام الشراء الموحد وتطوير واعتماد الية جديدة في تعامل الحكومة مع تقارير ديوان المحاسبة حيث تم تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والبدء بتصويب مخالفات 2018 حيث تم تصويب 116 مخالفة بشكل فوري من خلال مخاطبة رئاسة الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنية .

واشار الى ان نسبة الفقر المطلق في الاردن بلغت 15.7 في المئة مشيرا الى ان الاهم من ارقام نسبة الفقر هو كيفية العمل على معالجتها وتخفيضها .

واشار الى ان موضوع مشكلة البطالة لن تحل بكبسة زر بل هي بحاجة الى وقت لافتا الى وجود 8000 وظيفة شاغرة في القطاع العام وسيتم الاعلان عنها الاسبوع الحالي .

وأكّد الرزاز أن حكومته لم توقّع اتفاقية الغاز مع شركة نوبل انيرجي: “حكومتنا لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج الى دراسة الاتفاقية وبالتأكيد فيها شرط جزائي وامكانية الانفكاك او عدمه في ضوء المصلحة الوطنية”.

وذهب الى القول : “سؤال الحكومة للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز اجرائي لاتخاذ القرار لكن الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا ويجب أن نأخذ العامل الاقتصادي مع أن يكون وعي للبعد السياسي للاتفاقية”.

ودعا الى ضرورة العمل على الاجتهاد ومجابهة التحديات والعمل على تحويلها الى فرص مؤكدا ان التحديات ليست سهلة بل هي صعبة وكبيرة وبحاجة الى التكافل والصبر والجهد والوقوف معا قائلا : اما ان نقف معا ونلعن الظلام او ان نتشارك في اضاءة شمعة والعمل على ايجاد مستقبل مشرق .