شكرا لقرائتكم ترامب يريد فرض رسوم على واردات بـ11 بليون دولار من أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز - | منذ 21 ساعة في 9 أبريل 2019 - اخر تحديث في 9 أبريل 2019 / 19:28

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلثاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً على منتجات للاتحاد الأوروبي قيمتها 11 بليون دولار، بعد يوم من اقتراح مسؤولين أميركيين قائمة منتجات مستهدفة من الاتحاد الأوروبي في إطار نزاع بشأن طائرات يدور بين الجانبين حالياً.



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وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص أثر سلباً في الولايات المتحدة التي ستفرض الآن رسوماً على منتجات للاتحاد الأوروبي بقيمة 11 بليون دولار. والاتحاد الأوروبي استغل الولايات المتحدة تجارياً لعدة سنوات. وذلك سيتوقف قريباً».

وثار خلاف تجاري عالمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ سنوات طويلة بسبب مزاعم متبادلة بدعم غير قانوني لعملاقي الطائرات «إرباص» و«بوينغ» لكسب ميزة في نشاط الطائرات العالمية. وأعلن الممثل التجاري الأميركي أمس الاثنين المنتجات المزمع استهدافها رداً على دعم الطائرة الأوروبية، مع توقعات بإعلان القائمة النهائية في الصيف.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء إن الاتحاد بدأ الاستعداد للرد على دعم «بوينغ».

وتأتي التحركات مع بلوغ الخلاف بشأن الدعم، الذي تنظره منظمة التجارة العالمية منذ نحو 15 سنة، ذروته وسيقرر طرفا التحكيم حجم الإجراءات ضد الطرف الآخر. وحكمت منظمة التجارة العالمية بأن الطرفين دفعا بلايين الدولارات كدعم لاكتساب ميزة، وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة عقوبات محتملة.