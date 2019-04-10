شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء بالقاهرة، فعاليات قمة تجارة التجزئة المصرية ERS 2019، لمناقشة أوضاع قطاع التجزئة في الأسواق المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين على مستوى العالم من مختلف أسواق التجزئة، وقرابة 200 مدير تنفيذي لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية.

وفى هذا الإطار، قال مروان عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس فرنشايز جيت للاستشارات، إن الهدف من مؤتمر قمة تجارة التجزئة مساعدة العلامات التجارية المصرية للتوسع خارجيا من خلال عقد شراكات مع الشركات الإقليمية الكبرى التي تشارك في المؤتمر.

وأضاف عبد الرازق فى تصريحات على هامش القمة، أن السوق المصري كبيرًا جدا به 100 مليون شخص، وفي أضعف التقديرات هناك 20% من عدد السكان لديهم قدرة شرائية ما يعني وجود نحو 20 مليون شخص لديه قدرة شرائية وهذا يعني أنه سوق ضخم وبه فرص للنمو.

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وأوضح عبد الرازق، أن التجارة الإلكترونية فى تزايد مستمر مقارنة بالتجارة التقليدية، مضيفا: لذلك نسعى إلى نقل التجارب الدولية فى هذا المجال من خلال مشاركة 3 خبراء أجانب فى قمة التجزئة منهم خبير أمريكى دولى له باع كبير فى هذا الأمر، إضافة إلي علامات تجارية ضخمة بهدف خلق تشابك بين المشاركين في قمة التجزئة.

تأتي القمة برعاية البنك الأهلي، وشركة "مراكز" للاستثمار العقاري، وسويفل المتخصصة في النقل الجماعي التشاركي، ومجموعة Landmark Leisure الإماراتية، والشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى"، هذا بالإضافة إلى أرامكس العالمية، شريك القمة للخدمات اللوجيستية، وVictory Link، شريك القمة للخدمات الرقمية، وبالتعاون مع مجموعة الفطيم وكايرو فستيفال سيتي مول وبحضور تيموثي إرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول.