شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع وزير الاقتصاد الرقمى بكوت ديفوار تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كلود إسحاق دى وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بدولة كوت ديفوار، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الزيارة التي يقوم بها الدكتور عمرو طلعت، لكوت ديفوار يرافقه المهندس خالد العطار نائب الوزير للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة ووفد رفيع المستوى لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين وفتح آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على رغبة البلدين في تبادل الخبرات في هذه المجالات، كما تم تنظيم مجموعة من ورش العمل بين الوفد المصري وعدد من قيادات ومسئولي الاقتصاد الرقمي والبريد بدولة كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية البلدين في العديد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات والتي تشمل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمى، ومجال الأمن السيبراني، وانشاء القري الذكية والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون في تنمية المهارات التكنولوجية وبناء القدرات.

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وعقب اللقاء قام الوزيران بزيارة معهد تكنولوجيا المعلومات؛ وخلال الزيارة أطلع الدكتور عمرو طلعت على المشروعات الفائزة في المسابقات التي ينظمها المعهد في مجالات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي؛ حيث أبدى اعجابه بتميز هذه المشروعات وما تعكسه من افكار خلاقة، ووعد بتوفير منحة تدريبية للفرقة الفائزة في معهد تكنولوجيا المعلومات لمدة شهر في مصر، كما تم توجيه الدعوة للشباب الإيفوارى للمشاركة في المبادرة الرئاسية المصرية الخاصة بتدريب 10 الاف شاب أفريقي في مجال الألعاب والتطبيقات الرقمية.كما قام الوزيران بجولة داخل مجمع التكنولوجيا الإيفوارى للإطلاع عن قرب على تجربة كوت ديفوار في إنشاء القرى الذكية.

جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)