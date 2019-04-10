شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 10-4-2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 مبلغ 628 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 5 دولارات فى التعاملات الفورية. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 21 سجل 628 جنيها للجرام. عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام. Advertisements الجنيه الذهب سجل 5024 جنيها. أوقية الذهب: 1304 دولارات رواج سوق الذهب رواج سوق الذهب وشهدت حركة المبيعات فى مصر رواجا خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 على حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى آمن. أسعار الذهب اليوم فى مصر خدمة يقدمها ”الخليج 365” وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب فى مصر والعالم، وأية متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر.

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