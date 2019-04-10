الحكومة تكشف حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من بطاقات التموين

محمود مطاوع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن حذف وزارة التموين من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية.

وأضافت أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما...