محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن حذف وزارة التموين من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية.
وأضافت أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما...
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.