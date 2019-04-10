شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للمهندسين توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس
وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو السعودية”، تهدف إلى تأهيل الفنيين وتطوير مهاراتهم، وتسجيلهم واعتمادهم، وذلك في مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران.
ووقّع المذكرة كل من أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، ومدير عام التدريب والتطوير في أرامكو السعودية المهندس فيصل الحجي، بحضور نائب الرئيس للخدمات الصناعية بأرامكو السعودية المهندس عبدالحكيم القوحي، وعدد من مديري وممثلي المعاهد المشاركة في برنامج أرامكو CWQAP.
وتأتي مذكرة التفاهم إلى توجه الهيئة السعودية للمهندسين من الاستفادة من برنامج أرامكو السعودية وضمان تأهيل الفنيين العاملين في مرافقها، تحت إشراف جهات تدريب متخصصة ومعتمدة، كما تضمنت المذكرة تنفيذ برنامج تجريبي ووضع إجراءات رسمية لتأهيل اعتماد مهارات فنية، لاستفادة الجهات الحكومية المعنية منه.
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