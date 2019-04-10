شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحاً عدد 6 نقاط ليغلق عند مستوى 2807.96 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 221.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2456 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهماً، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.81%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 2.77%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.