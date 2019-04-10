شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالى يعلن تدشين مجلس الأعمال (الإيطالى – الكويتى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الإيطالى لدى الكويت جيوسيبى سكونياميليو، تدشين مجلس الأعمال الإيطالى - الكويتي؛ لدفع علاقات التعاون الثنائى المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأوضح سكونياميليو - فى تصريح صحفى على هامش حفل تدشين المجلس - أن المجلس هو مؤسسة خاصة غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين يشهد فى المرحلة الحالية تطورا لافتا ونشاطا ملحوظا.

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وأضاف أن المجلس الأعمال الإيطالى - الكويتي، بما يضم من شخصيات بارزة من الجانبين، سيسهم بصورة واضحة فى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، لافتا إلى أن المجلس يستطيع مساعدة الكويت فى تطبيق رؤيتها التنموية الطموحة (كويت جديدة 2035)، عن طريق جلب الشركات الايطالية الرائدة الى الكويت، بما تتمتع به من خبرات وكفاءة عالمية مشهود بها، بالإضافة إلى المساهمة فى تنويع الاقتصاد الكويتى فى القطاعات غير النفطية.

وكشف سكونياميليو أن المجلس سيسهم فى رفع معدلات التبادل التجاري، وجلب المزيد من البضائع الايطالية الى السوق الكويتية، موضحا أن إيطاليا كانت الشريك التجارى الأوروبى الأول للكويت فى 2017، بحجم تبادل تجارى بلغ نحو 2.3 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار).