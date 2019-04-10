"HSBC" يعين مارتن تريكو رئيسا تنفيذيا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك "اتش أس بى سى" فى بيان اليوم الأربعاء، إنه عين مارتن تريكو رئيسا تنفيذيا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. Advertisements ويحل تريكو محل جورج الحديري الذي جرى تعيينه ليقود قطاع الأسواق العالمية في اتش أس بى سى. وتولى تريكو منصب الرئيس التنفيذي لـ"اتش أس بى سى" أستراليا منذ مارس 2017.

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