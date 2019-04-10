شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة" تفتتح مكتبا بنيويورك يركز على الخدمات المالية والاستثمار المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد المهيرى نائب رئيس شركة مبادلة، اليوم الأربعاء، إن شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبو ظبى فتحت مكتبا فى نيويورك هو الثانى لها فى الولايات المتحدة.

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وبشكل منفصل، قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، إن مكتب نيويورك الذى افتتح فى أول أبريل سيضم عشرة موظفين ويركز على الخدمات المالية الاستثمار المباشر.

كان الصندوق السيادى فتح مكتبا فى سان فرانسيسكو فى 2017 للتركيز على الاستثمار فى التكنولوجيا. وقال متحدث باسم مبادلة إن كيفن كوكو، وهو مدير من فريق مبادلة للاستثمارات المالية، سيرأس مكتب نيويورك.