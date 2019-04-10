شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع قبل قمة بشأن الانسحاب البريطانى واجتماع المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قبل قمة بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى واجتماع البنك المركزى الأوروبى للنظر فى السياسة النقدية، مع ارتفاع الأسهم الإسبانية للمرة الأولى فى ثلاثة أيام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، بقيادة ارتفاعات فى مدريد وفرانكفورت.

وكان قطاع التجزئة الأوروبى من بين أكبر القطاعات الرابحة ليرتفع بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات.

وارتفع سهم تيسكو 1.7 بالمئة ليرفع المؤشر الأوروبي، بعد أن حققت الشركة أرباحا تشغيلية للعام بالكامل أفضل من التوقعات مما يعزز تعافى أكبر شركة بريطانية لمتاجر البقالة.

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وارتفعت أسهم اسوس بعد أن تمسكت الشركة البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت بتوقعاتها للعام بالكامل للمبيعات وهوامش الأرباح والإنفاق الرأسمالى على الرغم من انخفاض أرباحها قبل الضرائب فى النصف الأول من سنتها المالية.

وانخفض سهم ريكيت بنكينزر ما يزيد عن ثلاثة بالمئة.

ويقول دبلوماسيون، إن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى نهاية العام أو حتى مارس آذار 2020 يبدو الأكثر ترجيحا، فى الوقت الذى يستعدون فيه لقمة مساء اليوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

فى غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقى المركزى الأوروبى على سياسته دون تغيير، لكن المستثمرين حريصون على رؤية ما إذا كان البنك سيقدم المزيد من التفاصيل بشأن خططه لطرح جولة جديدة من القروض منخفضة الفائدة البالغ أجلها عدة سنوات إلى البنوك لدعم النمو الاقتصادى.