كتب ــ مدحت وهبة
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم البطاقات التموينية فى المرحلة الثالثة، مع استمرار فتح باب التظلمات لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثالثة فى نقاط محددة .
من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد
من...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتي.. محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.