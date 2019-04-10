كتب: أحمد أبوعقيل صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 2520 وحدة سكنية 105 عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة أخرى (347 عمارة)، وتم تخصيص 4492 وحدة للمستحقين، وتسليم 2973 وحدة منها حتى الآن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 528 وحدة (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمنطقة الترفيهية بمدينة المنيا الجديدة، وتخطت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع 70 %، وجارٍ تنفيذ 1152 وحدة (48 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع نحو 75 %، مشيراً إلى أنه تم الاستلام الابتدائى لـ336 وحدة سكنية (14 عمارة)، بالحي المتميز، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم حتى الآن تسليم 315 وحدة منها للفائزين.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي (219 عمارة – منطقة 140 فداناً)، و4 حضانات بمنطقة الإسكان الاجتماعي (1360 فداناً – 140 فداناً)، وجارٍ الاستلام الابتدائي لمدرسة تعلیم أساسى بمنطقة الإسكان الاجتماعي 1360 فداناً، وسوق تجارية (8 محال) بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي (219 عمارة – منطقة 140 فداناً)، وسوق تجارية (8 محال) بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي (85 عمارة – منطقة 1360 فداناً)، وسوق تجارية (8 محال) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: جار تنفيذ 2520 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعي" والانتهاء من 8328 وحدة بالمنيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.