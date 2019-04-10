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شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي: عدد المستثمرين ينمو 41.6% بالربع الأول 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن سوق أبوظبي قد شهد دخول 1360 مستثمراً جديداً؛ منهم: 1250 من الأفراد، و110 مؤسسات، مقابل 979 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من عام 2018، منهم 846 من الأفراد، و133 مؤسسات.
وأشار إلى أن إجمالي أعداد المستثمرين مع إغلاق يوم 31 مارس الماضي وصل إلى نحو 968.38 ألف مستثمر.
وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين بنسبة 76.5%، وارتفع عدد المستثمرين العرب بنسبة 12.9%، فيما بلغت قيم التداول خلال الربع الأول من 2019 نحو 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بارتفاع نسبته نحو 32.5%.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 3.2% إلى 5074.65 نقطة بدعم من صعود سهما أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بنسبة 16% مع مضي الاثنين قدماً في الاندماج وتحقيقهما نمواً بالأرباح السنوية.
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