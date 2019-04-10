شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي: عدد المستثمرين ينمو 41.6% بالربع الأول 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن سوق أبوظبي قد شهد دخول 1360 مستثمراً جديداً؛ منهم: 1250 من الأفراد، و110 مؤسسات، مقابل 979 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من عام 2018، منهم 846 من الأفراد، و133 مؤسسات.

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وأشار إلى أن إجمالي أعداد المستثمرين مع إغلاق يوم 31 مارس الماضي وصل إلى نحو 968.38 ألف مستثمر.

وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين بنسبة 76.5%، وارتفع عدد المستثمرين العرب بنسبة 12.9%، فيما بلغت قيم التداول خلال الربع الأول من 2019 نحو 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بارتفاع نسبته نحو 32.5%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 3.2% إلى 5074.65 نقطة بدعم من صعود سهما أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بنسبة 16% مع مضي الاثنين قدماً في الاندماج وتحقيقهما نمواً بالأرباح السنوية.