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شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3.3% في 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 2.8% هذا العام، مرجحاً أن يرتفع مستوى النمو إلى 3.3% في العام المقبل وأن يصل إلى 2.7 بحلول عام 2024.
ويعد مستوى النمو المتوقع للدولة الأعلى بين اقتصادات الدول المنتجة للنفط بالمنطقة.
ورجح الصندوق أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 0.4% هذا العام، وحوالي 2.8% في العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.
وتوقع أن يصل متوسط نمو دول المنطقة ككل إلى 1.3% هذا العام وحوالي 3.2% في العام المقبل.
وبحسب التقرير من المتوقع استقرار مستوى التضخم في الإمارات في العام الجاري والمقبل عند مستوى لا يزيد على 2.1%، مقابل 3.1% في العام الماضي.
ورجح الصندوق استقرار أسعار المستهلك في الدولة عند مستوى لا يزيد على 2.2% بحلول 2024.
يشار إلى أن الصندوق قد توقع في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019.
وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،
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