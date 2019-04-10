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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تحذر من الشائعات عن الشركات المدرجة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المتعاملين بالبورصات المحلية، إلى ضرورة توخي الحذر عند مطالعة ما يتمّ نشره أو تتداوله من تقارير إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بأوضاع الأسواق المرخصة أو أسهم الشركات المدرجة.
وأكدت أن الهدف من هذه الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، قد يكون زعزعة ثقة المستثمرين والنيل من استقرار تلك الأسواق.
وأوضحت الهيئة، أنها لا تألو جهداً في التصدي لمثل تلك الشائعات بكافة الطرق القانونية، انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، وفقاً لأحكام القانون، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين تجنب المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة عن عروض شراء لأسهم بعض الشركات، أو نشر وترويج الشائعات عن تطورات جوهرية "إيجابية" كالاندماج مع إحدى الشركات الرائدة أو إبرام عقود أو صفقات تدر دخلاً كبيراً لتلك الشركات.
وقال بنك "دبي الإسلامي" في تنويه لسوق دبي المالي، إنه يرفض التعليق أو الرد على مضاربات وشائعات السوق، وذلك في رده على الأخبار المتداولة حول عزمه الاستحواذ على "بنك نور" وفق تقارير إعلامية عالمية أكدت أن البنك أجرى مناقشات أولية بهذا الشأن.
وقبل أيام، نفى كل من بنك "أبوظبي الأول" ومصرف "أبوظبي الإسلامي"، المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما تداولته بعض التقارير الإعلامية حول عملية اندماجهما، واكد ابوظبي الأول أنه لا يقوم في الوقت الراهن بأي عملية دمج أو استحواذ مع مصرف آخر.
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