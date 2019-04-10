شكرا لقرائتكم خبر عن "فينابلر" الإماراتية تسعى لطرح أسهمها ببورصة لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة فينابلر المتخصصة في حلول الدفع والصرافة، إنها تدرس طرحاً للأسهم في بورصة لندن، قد يجمع 200 مليون دولار على الأقل لتمويل التوسع وخفض الدين.

وأضافت الشركة التي تضم شركات من بينها الإمارات للصرافة وترافيليكس القابضة وإكسبريس موني، أنها قد تبيع مزيجاً من أسهم جديدة وأسهم حالية لا يقل إجمالاً عن 25% من أسهمها، بحسب وكالة رويترز.

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وتأتي الخطة بعد جذب طرح أولي لمنافستها نتورك إنترناشونال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي طلبا قويا في صفقة قد تجمع 870 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وكانت شركة نتورك إنترناشيونال قد حددت في مطلع الشهر الجاري النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 395 بنساً و465 بنساً للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند صدور إذن الإدراج ستتراوح بين 1975 و2325 مليون جنيه استرليني.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن منذ أيام احتمالية استثمار "ماستر كارد" في الطرح العام لنتورك إنترناشيونال في بورصة لندن.