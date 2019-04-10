شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" تشارك في أول اختبار لهواتف الجيل الخامس بالمنطقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، التعاون مع مؤسسة الإمارات للإتصالات "اتصالات" لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك التجرية تستهدف ضمان وصول تجربة المستخدم إلى مستوى الاستخدام التجاري.

ويعد هذا أول اختبار من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين مزود لخدمات الاتصالات وعلامة للهواتف الذكية.

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وجاء الإعلان خلال مشاركة شركة أوبو في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجيل الخامس 2019 التي اختتمت فعالياتها، أمس، بدبي.

وأكدت مجموعة الإمارات للاتصالات في وقت سابق أن شبكة الجيل الخامس بالإمارات ستكون جاهزة لتزويد العملاء بالخدمات في نفس اليوم الذي تتوافر فيه أجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة مع هذه الشبكة بالدولة.

يشار إلى أن كلا من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ومؤسسة "سيسكو" أنجزتا في مارس الماضي أول شبكة إنترنت ذاتية التشغيل في المنطقة.

وكشفت "اتصالات" مؤخراً عن عروض باقات إنترنت جديدة، تصب في اتجاه تعزيز المنافسة على خدمات البيانات، لاسيما عبر الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة، ما يؤكد أن خدمات البيانات تعد رهان مشغلي الاتصالات لتعزيز الإيرادات.