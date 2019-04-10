شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي: تقييم نظام أسعار الفائدة الجديد مع نهاية النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام مصرف الإمارات المركزي بتعيين مكتب استشاري مختص في عمليات الرقابة والإشراف والتدقيق على مدى التزام البنوك الأعضاء بلجنة الإيبور بالضوابط والمتطلبات المتصلة بعمليات تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة وذلك وفقاً لمتطلبات نظام الإيبور الجديد.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التدقيق خلال النصف الأول من سنة 2019، وسيتم تزويد المصرف المركزي، قبل نهاية السنة الأولى من طرح الآلية الجديدة، بالاستنتاجات والتوصيات النهائية في هذا الشأن.

وبناء عليه، سيقرر المصرف المركزي مدى الحاجة لإدخال تعديلات على نظام الإيبور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاستشارية للإيبور، بحسب صحيفة البيان.

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وقال المركزي إنه رغم الارتفاع المحدود لأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، فإن إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة شهد زيادة سنوية بنسبة 4.7% حتى يناير من العام الجاري.

وشهدت شركات القطاع الخاص زيادة في إقراضها بنسبة 6.1%، وذلك بالتوازي مع انتعاش نمو القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي بدأ في أبريل 2018 تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو).