شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا" للإلكترونيات تعتزم التوسع في سلطنة عمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسترا" للإلكترونيات السعودية، إن الشركة تعتزم التوسع محلياً وفي سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح في اتصال مع قناة سي إن بي سي عربية أن مبيعات الشركة عبر المنصات الإلكترونية تجاوزت 10% من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفا أن تحسن ظروف السوق دعم ارتفاع أرباح الشركة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

وأظهرت البيانات المالية للشركة الارتفاع في الأرباح بنسبة 57.7% بالغة 34 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 21.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.