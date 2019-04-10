شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتتاب على سندات "أرامكو" يسجل رقما قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، أن الاكتتاب على سندات عملاق النفط شركة أرامكو السعودية وصل إلى 100 مليار دولار وهذا رقم قياسي.

وأكد أن الإقبال على سندات أرامكو تعكس ثقة المستثمرين بشركة أرامكو وتدفقاتها النقدية الإيجابية، بحسب قناة العربية.

وتوقع أن يكون حجم الإصدار قياسيا أيضا بما يصل إلى 17 مليار دولار وربما سيكون هناك استكمال للاصدار عبر فتح نفس الإصدار لاحقا وإعادة تسعيره ومن الممكن أن تجمع الشركة 10 مليارات أخرى، مرجحا أن يكون الإصدار الحالي من أرامكو "بادرة أولى لإصدراين آخرين خلال العام الحالي.

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وقالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تلقت طلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، بما يزيد على خمسة أمثال المبلغ الذي أشارت التوقعات لجمعه من الإصدار والبالغ عشرة مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في وقت سابق إن الطلب على أول سندات دولية من شركة أرامكو السعودية سيتجاوز 30 مليار دولار.

وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار.

وكشفت مصادر في وقت سابق عن وجود طلب قوي على السندات التي ستصدرها شركة أرامكو السعودية بقيمة نحو 10 مليارات دولار.