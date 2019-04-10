شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يتوقع دفع 12% زكاة من أرباحه الصافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي في بنك الرياض، أن يدفع البنك نسبة زكاة بين 11% و 12% من أرباحه الصافية.

وفيما يخص موضوع تسوية الزكاة على مستوى البنوك السعودية، قال السدحان في مقابلة مع قناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت بالأردن إنها إنجاز كبير لمعالجة مشكلة كانت معلقة لـ 10 سنوات وتم حلها بالتسوية .

وأضاف: أعتقد أن التسوية عالجت القرار الذي كان سبب المشكلة وأعادت احتساب الزكاة إلى ما يسبق العام 2007 ولا نعتقد بوجود اختلاف كبير في احتساب الزكاة عن السابق بالنسبة لبنك الرياض.

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وأعلنت البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، في نهاية العام الماضي، عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.

وحقق بنك الرياض صافي أرباح بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 3.9 مليار ريال في العام العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية بلغت 6.7 مليار ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 5.9 مليار ريال خلال العام 2017.