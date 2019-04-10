شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض :الاندماج مع الأهلي التجاري ما زال بمراحله الأولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد طارق السدحان، الرئيس التنفيذي في بنك الرياض، أن محادثات الاندماج مع الأهلي التجاري ما زالت في مراحلها الأولى.

وأوضح السدحان في مقابلة مع قناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت في الأردن أن الاندماجات السابقة بالسعودية ستسهل عملية الاندماج المحتملة.

وعين بنك الرياض بنك جولدمان ساكس في يناير الماضي كمستشار لعملية الاندماج المخطط لها مع البنك الأهلي التجاري، بحسب وكالة رويترز.

وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، وأشارا حينها إلى أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.