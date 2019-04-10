شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودي الفرنسي تبحث في الأول من مايو المقبل توزيع 80 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك السعودي الفرنسي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الأول من مايو المُقبل، وذلك لبحث توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 80 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع يوم الخميس في 16 مايو المُقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 1.079 مليار ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.90 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، بما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وستبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 3.5 مليار ريال في العام 2017.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى.