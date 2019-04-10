شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "اللجين" تتراجع 23% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية السنوية لشركة اللجين، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها بنسبة 23.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 104.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 136.2 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 105.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 121 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة ناتبت أقل من العام 2017 بمبلغ 12 مليون ريال.

وانخفضت مبيعات الشركة الزميلة ناتبت بسبب حادث الحريق الذي حدث في أكتوبر 2018 ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2019.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.7% إلى 25.9 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 28.3 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 27.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 36.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.