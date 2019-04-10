شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسواق المزرعة" توصي بعدم توزيع أرباح لدعم التوسعات المستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن السبب في عدم توزيع الأرباح يعود لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية.

هذا ومن المُقرر أن تعرض هذه التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017 بقيمة 33.750 مليون ريال، بحصة 75 هللة للسهم، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى إنخفاض إيرادات العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 42 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.563 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.605 مليار في 2017.