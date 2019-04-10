شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ثمار" توصي بزيادة رأس المال بـ 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة رأس المال ستتم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وأشار البيان إلى أن أحقية تلك التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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هذا وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح، علماً بأن توصية مجلس الإدارة تمت بالتمرير.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغت 4.490 مليون ريال في العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في 2017.

وأرجعت الشركة سبب الخسارة خلال 2018 إلي انخفاض مجمل الربح بما يقارب 19 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبيعات نظراً لانخفاض القوة الشرائية مقارنة بالعام السابق.

هذا وتم مقابلة هذه الخسارة جزئيا بخفض المصروفات البيعية والتسويقية بما يقارب 3 مليون ريال، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بما يقارب 3.4 مليون ريال بعد قيام الشركة بالبدء فى خطة تقليص المصروفات.