شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل موجة الصعود والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.76 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 15 سنتا بما يوازي 0.2 بالمئة مقارنة بأخر سعر إغلاق.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.20 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.3 بالمئة عن أحدث تسوية.
وارتفع الخامان أمس الثلاثاء لأعلى مستوى في خمسة أشهر، إلا أن مخاوف النمو دفعتهما للتراجع في وقت لاحق.
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