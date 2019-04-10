الان تتابع النفط يرتفع والعقود الآجلة لـ”برنت” تصعد بنسبة 0.2% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفع النفط، اليوم، في ظل تخفيضات إنتاج تقودها منظمة أوبك، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، في حين تعرضت الأسعار لضغوط، نتيجة للتوقعات بأن ينال تباطؤ اقتصادي من استهلاك الوقود قريبا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.76 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 15 سنتا بما يوازي 0.2% مقارنة بآخر سعر إغلاق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.20 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.3% عن أحدث تسوية.

وارتفع الخامان يوم الثلاثاء لأعلى مستوى في خمسة أشهر، إلا أن مخاوف النمو دفعتهما للتراجع في وقت لاحق.

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وبصفة عامة، قل المعروض في الأسواق العالمية هذا العام، بسبب العقوبات على إيران وفنزويلا، فضلا عن خفض إمدادات منظمة أوبك وبعض المنتجين من خارجها مثل روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم “أوبك+”.

ونتيجة لذلك ارتفع برنت نحو 30%، والخام الأمريكي حوالي 40%، منذ بداية العام.

وقال بنك آي.ان.جي في مذكرة إن “سوق النفط العالمية تعود مجددا وبشكل واضح للتوازن والفضل لتخفيضات إنتاج أوبك+. نزل إنتاج أوبك 1.98 مليون برميل يوميا عن مستوياته في أكتوبر”.

وأضاف البنك الهولندي أن الهبوط لا يرجع فحسب إلى الخفض الطوعي للإمدادات الذي بدأته المجموعة هذا العام لدعم الأسعار بل بسبب العقوبات الأمريكية أيضا.

وتوقع بنك إيه.إن.زد يوم الأربعاء أن ترتفع أسعار برنت “صوب 79 دولارا للبرميل”.