الان تتابع معهد البترول: مخزون النفط الخام الأمريكي يرتفع 4.1 مليون برميل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وزادت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل إلى 455.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل، وأشارت البيانات إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت بمقدار 264 ألف برميل يوميا.

Advertisements

وهبطت مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته “رويترز” أن تنخفض مليوني برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 1.3 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 294 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وفي سياق متصل، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.40 مليون برميل يوميا.

وفي تقديراتها الشهرية، خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 1.45 مليون برميل يوميا.