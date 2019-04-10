31 ورقة عمل متخصصة ضمن فعاليات المنتدى السعودي لسلامة المنتجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات سيتضمن نحو 31 ورقة عمل متخصصة تناقش جميع أبعاد قضايا سلامة المنتجات في الأسواق، والآليات والممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

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وتتناول أوراق عمل المنتدى عدد من القضايا من بينها الإطار القانوني ومكونات نظام سلامة المنتجات، البرنامج السعودي لسلامة المنتجات كمبادرة محورية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالإضافة إلى سلامة المنتجات في الإمارات، سلامة المنتجات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية, كما يستعرض المنتدى أيضاً أفضل الممارسات في تصميم نظم الإنذار السريع، نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي (رابيكس)، منصة راصد في المملكة العربية السعودية، نظام مانع الإماراتي.

ويلقي المنتدى الضوء على توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة المنتجات العامة، النظام العام لسلامة المنتجات في المملكة، بالإضافة إلى تطوير اللوائح الفنية في ضوء رؤية 2030، كما سيتم مناقشة قضايا أخرى مثل تقييم المطابقة والاعتماد، مبادرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن مراقبة السوق، سلامة المنتجات ومراقبة السوق في البرازيل وكوريا الجنوبية , بالإضافة إلى أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات سيشهد استعراضاً لأنظمة مراقبة السوق الحديثة، وأساليب سحب العينات، ومؤشرات مراقبة السوق، وطرق تقييم المخاطر للمنتجات الاستهلاكية، علاوة على أدوات الاتحاد الأوروبي لتقييم مخاطر السلامة، والتجربة السعودية في مراقبة السوق.

يشار إلى أن هذا المنتدى تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، سيقام في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 شعبان 1440هـ الموافق 17 - 18 إبريل 2019م.