الرويس: المملكة ملتزمة بالمشاركة الفاعلة مع المؤسسات الدولية بقطاع الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جنيف

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، التزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الرويس في كلمة المملكة، أمام القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف «المملكة ستواصل من خلال عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك في لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، تعزيز تلك الجهود، ودعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات».

وشدد على دور التقنية في الحياة المعاصرة، وعلى تأثيرها في تغيير مفاهيم العالم، مشيرا إلى أن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030، فتحت أبواب المستقبل لمواطنيها، وهيأت بيئة الريادة والابتكار، مدعومة بالمكانة التي تحظى بها في العالمين العربي والإسلامي، وبكون اقتصادها واحدا من أكبر 20 اقتصادا عالميا.

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وأشار إلى عدد من المنجزات التي حققتها المملكة على صعيد خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك تغطية نحو 90% من مناطق المملكة بتقنيات الجيل الرابع، والاستعداد لإطلاق تقنيات الجيل الخامس خلال العام الحالي، إضافة إلى القفزات التي حققتها المملكة في سرعات الانترنت، وما شهدته من ارتفاعٍ بلغ أكثر من 600% خلال العامين الماضيين.

في سياق متصل افتتح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو أولى ورش العمل الخاصة بوفد المملكة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة، الدكتور عبدالعزيز الرويس، والمندوب الدائم للمملكة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، وبمشاركة ثلاث من الجهات الوطنية، هي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة علم، وشركة الاتصالات السعودية.

وقدم الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات شكره للمملكة على مساهماتها الدائمة في أعمال الاتحاد ودعمها له، معبرا عن سعادته باستعراض المملكة لأبرز قصص نجاحها في مجال تقنية المعلومات.

واستعرض نائب المحافظ للاستراتيجية والتخطيط بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور إبراهيم الفريح، رؤية المملكة في مجال الأمن السيبراني والجهود الوطنية التي أدت إلى تحقيقها المرتبة الـ13 عالميا، والأولى عربيا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2018.

كما استعرض نائب الرئيس للأعمال بشركة علم المختصة بخدمات الأعمال الرقمية ومشاريع الإسناد الحكومي الدكتور ناصر المشاري أساسيات عمل الشركة في تطوير الحلول المبتكرة والذكية؛ لتسريع عملية تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بما يتماشى مع توجهات العالم الرقمي.