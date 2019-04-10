شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرة عدد 45.46 نقطة، ليصل إلى مستوى 10172.46 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 5.3 مليون سهم بقيمة 85.7 مليون ريال قطرى عبر 1866 صفقة، وارتفع 20 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقر 3 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.10%، أعقبه التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.