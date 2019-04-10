شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسرا عدد 9.11 نقطة ليصل إلى مستوى 2792.85 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 67.8 مليون سهم محققة ما قيمته 59.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 870 صفقة لـ29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.36%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 2.68%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.92%، ثم مصرف عجمان بنسبة 3.59%.