شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.01 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر فبراير الماضي، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.06 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.99 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.00 وبين مستوى المقاومة هو 1.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد