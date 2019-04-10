شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 0.234 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 0.26 درهم، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.225 درهم كمستوى اول ثم 0.2 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط