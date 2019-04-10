شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.485 درهم، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0.465 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تعزز إمكانية ارتفاعه السهم لمستوى المقاومة التالي عند 0.52 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.46 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد