شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى نهاية جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.90 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3.70 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4.15 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط