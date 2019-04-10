الارشيف / الاقتصاد

معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

حقق ميناء جدة الإسلامي نموًا لافتًا في عمليات المناولة لشهر مارس 2019م عبر مناولته 4,395,114 ملايين طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت 7.29%، تم من خلاله مناولة 346,537 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 4.40%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء لنفس الشهر 373 سفينة، وبلغ عدد الركاب 44,132 ألف راكباً، فيما بلغ عدد السيارات 31,642 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي المناولة 704,623 ألف رأساً من الماشية.

ويُشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ ، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا