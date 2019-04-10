شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

حقق ميناء جدة الإسلامي نموًا لافتًا في عمليات المناولة لشهر مارس 2019م عبر مناولته 4,395,114 ملايين طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت 7.29%، تم من خلاله مناولة 346,537 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 4.40%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء لنفس الشهر 373 سفينة، وبلغ عدد الركاب 44,132 ألف راكباً، فيما بلغ عدد السيارات 31,642 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي المناولة 704,623 ألف رأساً من الماشية.

ويُشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.