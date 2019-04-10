شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل
في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء لنفس الشهر 373 سفينة، وبلغ عدد الركاب 44,132 ألف راكباً، فيما بلغ عدد السيارات 31,642 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي المناولة 704,623 ألف رأساً من الماشية.
ويُشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر معدلات نمو قياسية للمناولة بميناء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.