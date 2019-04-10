هتشترى حلويات بكام فى رمضان؟.. اعرف متوسط الأسعار والأنواع هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” متوسط أسعار الحلويات لشهر رمضان هذا العام، والتى تتفاوت أسعارها من شركة إلى أخرى.متوسطات أسعار الحلويات:
كيلو بسبوسة سادة تتراوح من 40 إلى 50 جنيها
كيلو بسبوسة بندق من 55 إلى 60 جنيها
كيلو بسبوسة مكسرات يتراوح من 60 إلى 70 جنيها
كيلو سويسرول من 55 إلى 60 جنيها
كيلو رموش من 50 إلى 60 جنيها
كيلو برازق من 65 إلى 70 جنيها
كيلو كنافة كريمة من 55 إلى 60 جنيها
كيلو كنافة مكسرات 75 إلى 80 جنيها
كيلو كنافة غوايش بندق من 90 إلى 100 جنيها
كيلو كنافة مبروم بندق من 120 إلى 130 جنيها
كيلو كنافة مبروم فسدق بـ 240 إلى 250 جنيها
كيلو جلاش من 110 إلى 120 جنيها
كيلو عيش سرايا يتراوح من 40 إلى 45 جنيها
كيلو بلورية من من 130 إلى 140 جنيها
كيلو قطايف كريمة من 70 إلى 80 جنيها
كيلو بقلاوة من 120 إلى 130 جنيها
كيلو بلح الشام من 45 إلى 50 جنيها
كيلو بلح الشام بالكريمة بـ 55 إلى 60 جنيها
كيلو زلابيا بـ 40 إلى 50 جنيها
كيلو صوابع زينب من 40 إلى 45 جنيها
يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى الأسواق لعدد من الشركات المنتجة، والتى لها فروع بيع بالتجزئة.
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