شكرا لقرائتكم خبر عن هتشترى حلويات بكام فى رمضان؟.. اعرف متوسط الأسعار والأنواع هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” متوسط أسعار الحلويات لشهر رمضان هذا العام، والتى تتفاوت أسعارها من شركة إلى أخرى. متوسطات أسعار الحلويات:

متوسطات أسعار الحلويات: كيلو بسبوسة سادة تتراوح من 40 إلى 50 جنيها كيلو بسبوسة بندق من 55 إلى 60 جنيها كيلو بسبوسة مكسرات يتراوح من 60 إلى 70 جنيها كيلو سويسرول من 55 إلى 60 جنيها كيلو رموش من 50 إلى 60 جنيها كيلو برازق من 65 إلى 70 جنيها كيلو كنافة كريمة من 55 إلى 60 جنيها كيلو كنافة مكسرات 75 إلى 80 جنيها كيلو كنافة غوايش بندق من 90 إلى 100 جنيها كيلو كنافة مبروم بندق من 120 إلى 130 جنيها Advertisements كيلو كنافة مبروم فسدق بـ 240 إلى 250 جنيها كيلو جلاش من 110 إلى 120 جنيها كيلو عيش سرايا يتراوح من 40 إلى 45 جنيها كيلو بلورية من من 130 إلى 140 جنيها كيلو قطايف كريمة من 70 إلى 80 جنيها كيلو بقلاوة من 120 إلى 130 جنيها كيلو بلح الشام من 45 إلى 50 جنيها كيلو بلح الشام بالكريمة بـ 55 إلى 60 جنيها كيلو زلابيا بـ 40 إلى 50 جنيها كيلو صوابع زينب من 40 إلى 45 جنيها يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى الأسواق لعدد من الشركات المنتجة، والتى لها فروع بيع بالتجزئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هتشترى حلويات بكام فى رمضان؟.. اعرف متوسط الأسعار والأنواع هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.