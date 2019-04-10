شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يجني أرباحه - تحليل صباحي - 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على انخفاض هو الثاني على التوالي في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.56% بما يعادل -96.49 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 6200.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6245.06 .