شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 10-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط محاولات المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، جاء ارتفاعاته الأخيرة بصورة طفيفة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 9.61 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بانخفاض تدريجي بأحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9170.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8896.55 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8896.55 ومستوى المقاومة 9170.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 88
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 85
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عدد أسهم الشركات الثابتة 16
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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